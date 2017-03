Els usuaris del Tren Groc redacten un pla de coordinació amb SNCF i Renfe

«El Tren Groc ha de poder recuperar els 500.000 passatgers a l'any que havia tingut els anys 2000». Així ho ha sentenciat el portaveu del Comitè d'Usuaris de la línia, Jordi Bartolí. Aquesta entitat ha estat convidada per la regió de l'Occitània a participar en el procés de renovació de la línia a través d'una comissió de seguiment.

La presidenta de la nova regió, Carole Delga, va prometre fa deu dies, en el transcurs d'una visita a la Cerdanya, una inversió inicial de nou milions d'euros i l'aplicació d'un pla estratègic de quinze anys del transport públic a la zona. El Comitè d'Usuaris ha remarcat que la clau d'aquest renovat èxit del Canari ha de passar per la combinació dels usos del tren com a transport públic quotidià pels veïns i l'atracció turística. Bartolí ha expressat el seu desig que la comissió es creï i es posi a treballar el més aviat possible i ha anunciat que en els pròxims dies el comitè enviarà a les autoritats polítiques de la regió una demanda sobre les mesures que cal prendre per solucionar «l'escandalosa doble tarificació que pateixen els usuaris del Tren Groc» respecte d'altres línies de tren regional de l'estat, que converteix la línia en tan sols un equipament turístic.

En aquest informe, els usuaris de la línia també demanaran una revisió dels horaris i les correspondències, ja que actualment es produeixen «aberracions» com ara que les freqüències no es quadrin amb els trens que connecten l'Alta Cerdanya amb els trens de l'SNCF i de la Renfe que van cap a Tolosa i Barcelona. El portaveu de l'entitat, que en els últims anys ha organitzat tota una mobilització en favor de la supervivència del tren, ha remarcat que la nova política pública vers aquest equipament emblemàtic de l'Alta Cerdanya i el Conflent pot recuperar usuaris que en l'última dècada n'han quedat exclosos, com ara veïns o escolars, perquè «ha quedat com una simple atracció turística».

En aquest sentit, Bartolí ha emfatitzat que el Tren Groc ha de ser útil per al seu territori i, alhora, una eina per recuperar inversió per a la regió, per la qual cosa ha fet una crida als veïns dels dos costats de la frontera a continuar la lluita.

El Tren Groc és un dels principals atractius turístics de l'Alta i la Baixa Cerdanya. Tant és així que les demandes pels horaris i les tarifes són també de les més habituals en les estadístiques turístiques de les oficines de Puigcerdà i la resta de la Baixa Cerdanya.