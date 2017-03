El Cadí ja no és el paradís dels quatre voltors

La Cerdanya i l'Alt Urgell ja no poden presumir de poder veure en el seu entorn natural nidificant-hi de manera natural les quatre espècies de rapinyaries necròfags: el voltor comú, el negre, l'aufrany i el trencalòs. Aquest fet que era únic a Europa era possible gràcies a un programa que ara està amenaçat per l'acció dels caçadors furtius. Els tècnics responsables del projecte d'introducció dels voltors de la Muntanya d'Alinyà de la Fundació Catalunya-la Pedrera han confirmat que un exemplar de voltor negre trobat mort el mes de desembre va rebre un tret.

Es tractava d'un voltor negre que formava part del projecte de consolidació de l'espècie al Pirineu central com a animal establert i nidificant. Fins al punt que tenia nom, Trasgu. Era un exemplar procedent d'Astúries que el 2013 va ser alliberat al Pirineu després de passar per un centre de recuperació. La mort d'aquest exemplar a mans d'un caçador furtiu fa que el programa per fer tornar a criar l'espècie a Alinyà «quedi en suspens», segons han explicat els membres de l'equip de treball de Boumort-Alinyà. Portaveus d'aquest equip han remarcat que «fets com aquest ens entristeixen profundament i ens fan conscients de les grans amenaces que pateix la fauna salvatge més fràgil; però també ens anima en una tasca que considerem fonamental per al bé de la conservació d'espècies que, com el voltor negre, necessiten programes de conservació tan ambiciosos com el nostre».

La mort d'aquest voltor no és un fet aïllat, ja que els mateixos responsables del programa han denunciat que ja havien tingut constància de la mort per trets de caçadors d'altres exemplars a la zona d'Organyà. El voltor negre es troba en una situació catalogada de vulnerable a tota la península, raó per la qual és objecte de programes de protecció i introducció específics.

El projecte de reintroducció del voltor negre als Pirineus està promogut pels departaments d'Agricultura i Territori i la Fundació Catalunya–la Pedrera. El Grup de Rehabilitació de la Fauna Autòctona i l'entitat Trenca participen en l'assessorament i l'execució del projecte conjuntament amb el personal de l'Espai Natura Muntanya d'Alinyà i la Reserva Nacional de Caça de Boumort.

El voltor negre, contràriament al que li passa al voltor comú, té una presència amenaçada al Pirineu , s'ha vist en perill en les últimes dècades, entre altres causes, per la destrucció del seu hàbitat. Aquest voltor no nia en cingleres com el comú sinó que ho fa en arbres grans de masses forestals ben conservades i en colònies disperses, segons expliquen ls responsables del programa de reintroducció. En aquest sentit, l'objectiu del programa és «contribuir a recuperar la seva antiga àrea de distribució, mitjançant l'establiment d'una població als Prepirineus catalans, a la Reserva Nacional de Caça de Boumort i Espai Natural d'Alinyà, a mig camí entre les poblacions ibèriques i la francesa», segons els seus tècnics. De fet, aquesta zona de l'Alt Urgell al vessant occidental del Cadí es considera estratègic per poder connectar les dues poblacions.