ERC trenca el pacte de govern del Consell de l'Alt Urgell per desavinences

El grup comarcal d´ERC al Consell Comarcal de l´Alt Urgell ha decidit trencar el pacte de govern que mantenia amb CiU des de principi de mandat. La sortida s'ha anunciat i es fa efectiva aquest dimarts. I el motiu esgrimit, més que discrepàncies polítiques, té a veure, segons els republicans, en la manera de fer de Jesús Fierro, el president de la institució. En principi, la sortida d'ERC no suposa un canvi de majories, ja que els convergents tenen 10 cadires al ple, ERC, 6, i la CUP les altres 3.

ERC explica en un comunicat que "en una reunió celebrada amb militants, consellers comarcals i alcaldes de la comarca, el vicepresident del Consell Comarcal, Francesc Viaplana, va expressar la intenció de dimitir d´aquest càrrec" i que en de debat es va prendre la decisió unànime de que el grup comarcal d'ERC deixés de formar part del govern d'aquesta institució. "Els motius que han portat al grup a prendre la decisió són diversos": però hi té un pes molt important "les maneres de fer del president".

La formació entén el Consell Comarcal "com un punt de mancomunació de serveis per als municipis", i tot i que aquest es fa, s'hi veu massa política a l'hora de prendre decisions. ERC "no vol continuar participant-h".