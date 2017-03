L'esquí nòrdic aprofita les bones xifres per reiterar al Govern que vol canons

Aquest està sent un dels millors anys per a l'esquí de fons de les últimes dècades. Quan encara queden unes setmanes de temporada –tots els responsables dels camps de neu miraran d'allargar-la el màxim possible–, les xifres d'usuaris de les estacions ja ha superat el 60% les de l'any passat. Aquest percentatge situa el nombre d'esquiadors a les set estacions de fons del Pirineu català fins al dia 1 de març a l'entorn dels 55.500, una xifra inimaginable en alguns dels últims hiverns, quan moltes estacions ni tan sols han pogut obrir.

Aquesta bona marxa del negoci ha estat absolutament condicionada per l'any excel·lent quant a nevades. En aquest sentit, els temporals han caigut de manera generosa i espaiada en el temps. Per exemple, l'últim cap de setmana, quan ja feia quasi un mes del dar-rer episodi de grans temporals, una nevada oportuna va deixar a les pistes uns gruixos i una qualitat de la neu òptims.

En aquest context, la Mancomunitat de Municipis per a la Promoció de l'Esquí Nòrdic s'ha adreçat a la Generalitat perquè faci una aposta decidida per aquest sector, de manera que pugui mantenir els aficionats aconseguits aquest any amb una obertura continuada gràcies als canons de neu artificial, tal com fan les estacions d'esquí alpí.

L'alcalde de la Seu i president de la Mancomunitat Tot Nòrdic, Albert Batalla, ha remarcat al President de la Generalitat, Carles Puigdemont, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, i el d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, un suport explícit de cara a les pròximes campanyes per augmentar les inversions en neu produïda, els accessos a les estacions i les infraestructures bàsiques. Els tres líders polítics es van trobar el cap de setmana en una reunió a l'estació de Boí-Taüll a la qual també van assistir la delegada el Govern de la Generalitat a l'Alt Pirineu i l'Aran, Maria Rosa Amorós, el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font, i el director de Polítiques de Muntanya, Albert Alins.

Fonts de Tot Nòrdic han remarcat que la reunió ha servit per posar en relleu la importància de l'esquí nòrdic en les comarques de muntanya, així com per posar sobre la taula temes importants pel sector com ara les infraestructures viàries d'accés a les estacions d'esquí, les tramitacions de permisos i també projectes de promoció que ajudin a augmentar el nombre de visitants.