ERC de l'Alt Urgell deixa el govern del Consell per les «maneres» del president

ERC de l'Alt Urgell ha decidit abandonar l'equip de govern del Consell Comarcal, òrgan del qual el seu cap de grup, Francesc Vilaplana, n'ostentava fins ara el càr-rec de vicepresident. El grup ha argumentat que els motius són diversos, entre els quals «algunes maneres de fer del president», Jesús Fierro (PDECat). ERC ha remarcat que no es tracta d'una discrepància per la gestió feta, que fins i tot ha lloat, ni per qüestions personals amb Fierro, sinó que «són desavinences en el dia a dia de la política, com la manera d'entendre un govern de 16 consellers comarcals, del qual se'n podria treure molt més rendiment». El grup de Vilaplana ha considerat que «cal disminuir el volum polític de la institució... i per aquest motiu, i un cop conegut de primera mà durant aquest any i mig, ERC no vol continuar participant-hi». El grup comarcal d'ERC ha recordat que va entrar al govern pel nombre d'alcaldies que va aconseguir conjuntament amb CiU.