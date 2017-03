El desgast dels carrers per la neu obliga Puigcerdà a invertir-hi 100.000 euros

L'hivern de nevades freqüents i fred prolongat que ha viscut la Cerdanya és en general ben rebut a la vall perquè reverteix en la principal activitat econòmica a través del turisme i l'esquí però té, també, un costat negatiu en la gestió de la via pública.



Tant és així que després dels hiverns més innivats i freds, els ajuntaments i les administracions supralocals que gestionen les car-reteres han de fer un pla d'acció suplementari per arreglar els vials, que han quedat malmesos per l'acció del gel i la potassa. En aquest context, l'Ajuntament de Puigcerdà s'ha vist obligat a incrementar la partida prevista per al mateniment de la via pública a causa de les constants nevades que van caure a la vila el mes de gener, algunes de les quals van deixar-hi més de 30 centímetres i les posteriors onades de fred, que hi van fer durar les clapes de gel. L'equip de govern ha fixat en 100.000 euros la quantitat destinada a invertir aquesta pròxima privamera en la xarxa urbana i els carrers de tot el terme. Les actuacions s'inclouran en el Pla de Millora de la Qualitat Urbana que des de fa anys preveu l'arrenjament dels vials. L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha argumentat «aquest any ha nevat molt i això ha obligat a fer passar moltes màquines pels carrers i a tirar-hi molta sal, la qual cosa ens obligarà a fer una actuació important de tapar forats i millorar tot l'espai públic. En aquest sentit, aquest any ha estat excepcional».



L'acció de la brigada i les empreses que ha hagut de contractar l'Ajuntament per mirar de condicionar els carrers al més aviat possible després de les nevades ha obert nous forats als vials i ha erosionat rajoles i elements de ciment que ara hauran de ser reparats. Els serveis tècnics municipals estan redactant ara l'informe sobre les actuacions prioritàries, però ja és segur que en alguns car-rers caldrà restituir bona part de la capa superficial d'alsfat.





A punt per a la campanya d'estiu



La intenció de l'equip de govern és activar aquesta nova fase del Pla de Millora de la Qualitat Urbana tan bon punt les temperatures remuntin una mica i sigui factible fer obra pública a l'aire lliure, ja que amb el fred alguns components no se solidifiquen bé. Tant és així que el consistori s'ha fixat com a objectiu completar l'actuació durant la primavera per tal que els carrers puguin tornar a presentar el millor aspecte en la temporada turística de l'estiu.