Puigcerdà justifica el retard del nou pressupost amb l'espera de les ajudes

De la mateixa manera que l'any passat, l'Ajuntament de Puigcerdà aprovarà el pressupost de l'exercici en curs ja entrat el nou any. L'equip de govern ha fixat per a principi del mes d'abril la possible aprovació per ple municipal del pressupost per a l'any 2017, un retard que crea incertesa i alarma en l'oposició.



L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha argumentat que el retard en l'aprovació es deu essencialment a dos factors lligats a l'espera de l'Ajuntament en la confirmació de la recepció d'algunes subvencions; d'una banda, la confirmació que el consistori rebrà una ajuda dels fons europeus Feder d'uns 100.000 euros per afrontar el projecte del Museu Cerdà, que té un pressupost de 200.000 euros. Aquest projecte ha quedat inclòs en un programa global de la comarca per a la recuperació d'equipaments culturals. Piñeira ha explicat que «ens vam presentar a les ajudes Feder amb el Consell Comarcal i volíem saber si ens la concedien perquè nosaltres n'hem de finançar la meitat i l'IVA, la qual cosa ens condicionava el pressupost». L'altre factor que ha fet endarrerir l'aprovació és la concreció de la fórmula per pagar les obres que s'han de fer a la pista de gel i al nou centre cívic i esportiu que s'ha de construir al costat, segons ha destacat el mateix Piñeira. L'alcalde ha remarcat que aquesta espera ha comportat que «no poguéssim definir el capítol d'inversions, però ara, una vegada tot resolt, ja podrem portar el pressupost al ple», tràmit que ha fixat per a principi d'abril o, si és possible, a final d'aquest mes de març.



El retard en l'aprovació del pressupost, la votació de més transcendència de les que porta a terme qualsevol ajuntament perquè en condiciona la gestió del diner públic ha causat malestar a l'oposició, que no entén com a un govern que disposa d'onze regidors d'una sala de plens amb tretze cadires li cal tant temps per elevar el pressupost a votació.



El retard es produeix de manera paral·lela a la demanda d'informació econòmica per part del grup d'ERC a l'oposició i l'amenaça que si l'equip de govern no la dóna serà denunciat als jutjats per ocultació de dades. El regidor d'ERC, Raimon Ribas, va avisar fa unes setmanes que si el govern no li transferia un informe amb nou demandes puntuals sobre la despesa municipal portaria el cas als jutjats. En aquesta mateixa línia, els serveis jurídics d'ERC estan estudiant una possible demanda.