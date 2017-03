El Govern connectarà la Cerdanya a la banda ampla pública via antena

La Cerdanya quedarà connectada a la xarxa pública de fibra òptica en el termini d'un any gràcies a la connexió per radiofreqüència des del Ripollès. Així ho ha anunciat la Generalitat, que vol que aquesta connexió sigui el pas previ a l'arribada física de la xarxa pública de fibra òptica abans del 2020 a Puigcerdà i la resta de municipis. La xarxa neutra de la Generalitat fa que els operadors privats puguin prestar a la població una major i millor oferta de serveis d'Internet o televisió.

El primer pas perquè la Cerdanya es pugui beneficiar de la Xarxa Oberta de Catalunya de fibra òptica –la qual després poden utilizar les operadores privades per oferir serveis a la població– serà la connexió de la recentment estrenada xarxa de Ripoll amb l'antena de comunicacions del Catllar, entre el Berguedà i el Ripollès. El secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital, Jordi Puigneró, ha anunciat que «arribar a Ripoll ens permet connectar una torre del Catllar que podria donar serveis sense fil de banda ampla a la Cerdanya». Aquesta banda ampla podria començar a oferir els serveis que també es presten amb la fibra òptica.

La connexió es farà entre aquest any i principi del que ve. Puigneró ha remarcat que més enllà d'aquesta primera connexió via radiofreqüència, el Govern treballa amb la intenció de fer arribar a Puigcerdà la xarxa física abans del 2020. Actualment està estudiant per quina de les tres principals vies ho farà: per la collada de Toses per la línia del tren, pel túnel del Cadí o per la Seu d'Urgell aprofitant el traçat de la N-260. Puigneró ha avançat que probablement la xarxa arribarà per dues d'aquestes rutes per tal d'assegurar el subministrament en cas d'avaria. Un cop la xarxa pública de fibra òptica es vagi instal·lant pel territori en direcció a Puigcerdà, hi aniran quedant connectats els municipis. La prioritat del Govern és instal·lar la xarxa soterradament, però no descarta fer alguns trams sostinguts per torres, la qual cosa està, però, encara en fase d'estudi.

Actualment tan sols Telefónica està oferint servei de banda ampla per cable a la Cerdanya, segons la secretaria de Telecomunicacions, de manera que la xarxa pública permetrà als usuaris accedir a millors serveis de telecomunicacions, un factor clau per potenciar, per exemple, el teletreball.