Els forners presenten el pa fet amb formatge de l'Alt Urgell i la Cerdanya

L'Alt Urgell i la Cerdanya ja tenen el seu pa. Es tracta d'un pa fet amb formatges del territori que ha d'esdevenir un nou element de promoció i un nou reclam turístic i gastronòmic de les dues comarques.

Coincidint amb el dia de la Constitució d'Andorra, en què tant la Cerdanya com l'Alt Urgell reben en massa visitants del Principat, el Gremi de Forners de Forners de les Terres de Lleida va presentar la nova proposta, el Trenat de Formatge. En un matí van vendre i repartir unes 600 barres de pa davant l'entusiasme dels primers que el van tastar.

El pa, en format barra, uneix la farina de qualitat amb la Denominaciód'Origen Protegida Formatge Urgèlia i Mantega Cadí. La bar-ra fa 180 grams i forma una trena amb dues masses amb gustos diferents perquè una és de formatge Urgèlia i l'altra de formatge i mantega Cadí i farina de malta, la qual cosa fa que tingui un color més fosc. El pa té un gust suau que evoca ràpidament el formatge amb una sensació intensa i alhora suau. El gust del formatge perdura a la boca una vegada menjat el pa. En l'arrencada del projecte, el pa es pot trobar en dotze forns i restaurants de la Seu, l'Urgellet i Martinet i Bellver, a la Cerdanya.

El pa, del qual també es fa una barra de 60 grams per als restaurants, s'embolica amb un embalatge específic per ajudar-lo en la seva missió de promoció del territori. Fa unes setmanes, restauradors i forners de l'Alt Urgell i la Cerdanya van participar en un taller de preparació del pa per homogeneïtzar la seva elaboració. Segons han remarcat els seus impulsors, l'objectiu de la creació d'aquest nou producte autòcton és «esdevenir una eina més per dinamitzar els negocis de l'Alt Urgell amb un producte que té elements singulars del ter-ritori. El nou pa és una iniciativa del Gremi de Forners de les Terres de Lleida, conjuntament amb l'Escola d'Hostaleria de Lleida, la Cooperativa Cadí, la Diputació de Lleida i l'Ajuntament de la Seu.

En l'acte de presentació, fet en una vela situada al carrer Major, hi van prendre part l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, el president del Gremi de Forners de les Terres de Lleida, Manel Llaràs, i els representants de la Cooperativa i l'Escola d'Hostaleria. Durant la presentació, els veïns i visitants de la Seu i el seu entorn van poder degustar el pa, que a partir d'ara ja podran comprar als forns i restaurants participants en el projecte. L'elaboració i venda del producte queda oberta a la resta de forners i restaurants de l'Alt Urgell i la Cerdanya que s'hi vulguin incorporar, de manera que en els pròxims mesos podria augmentar la seva xarxa de distribució.