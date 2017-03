La Seu aprova un compromís sobre el salari mínim de mil euros per a la seva plantilla

L'Ajuntament de la Seu ha aprovat, a través d'una moció presentada pel grup municipal d'ERC, un compromís de treball per assolir un salari mínim de 1.000 euros al mes per als seus treballadors per tal que, d'aquesta manera, «contribueixi a promoure uns salaris dignes per a tothom en una societat més equitativa i justa».

Els grups municipals han consensuat quatre punts a partir dels quals el consistori es compromet a «avançar per obtenir un salari no inferior a 1.000 euros un cop contemplat l'estudi de llocs de treball, un cop assegurats els recursos pressupostaris necessaris i quan la normativa ho permeti»; «demanar a l'Estat i la Generalitat la millora del finançament dels ens locals i les mesures legislatives necessàries»; «informar de les mesures adoptades tant a les empreses del municipi com a les participants en licitacions públiques per tal que puguin millorar les condicions laborals dels seus treballadors en el mateix sentit»; i «fer arribar aquest acord a l'associació Anem a Mil, els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l'ACM i a la FMC».