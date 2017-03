Puigcerdà i bisbat pacten el final de la reforma interior de Sant Domènec

Puigcerdà acabarà aquest any el procés de reforma de l'interior de l'església parroquial de Sant Domènec. L'Ajuntament i el bisbat d'Urgell han acordat acabar el conjunt d'actuacions que en els últims anys han permès renovar tant l'exterior com la nau central del temple. L'última fase de la remodelació interior es farà els pròxims mesos i afectarà altres parts de l'església, com ara el cor, els murs interns de la façana i l'altar. Amb aquest projecte, la inversió total que acumula l'església en els últims anys assoleix la xifra de mig milió d'euros.

En aquesta fase final, els tècnics treballaran sobre dues parts. D'una banda, la part del cor, en la qual s'estan recuperant les pintures murals. També s'han d'acabar de restaurar les dues voltes del cor i renovar la il·luminació de la zona. Els responsables de l'actuació confien que amb la recuperació de la zona del cor l'església parroquial guanyarà valor històric i patrimonial gràcies a les pintures que estan sortint sota les capes superficials de guix i pintura. Es tracta de pintures gòtiques que formen senefes i elements decoratius amb dibuixos i escuts. Aquestes pintures i d'altres trobades a les capelles laterals del temple fan pensar als experts que havia estat totalment recobert de pintures. Les primeres hipòtesis apunten que són del segle XV.

Per un altre banda, també es farà una actuació a l'altar que li donarà un nou aspecte, ja que se'n polirà el marbre i se'n renovaran altres elements. En la remodelació hi intervenen, a més de l'Ajuntament i el bisbat, la parròquia de Sant Maria, la Diputació de Girona i la Generalitat. El gruix del finançament l'ha assumit la parròquia, però el projecte també ha tingut subvencions del Pla de Monuments de la Diputació i del Centre de Restauació de Béns Mobles de la Generalitat i del mateix Ajuntament.

Una vegada finalitzada aquesta intervenció, tan sols quedarà pendent un futur projecte de restauració de les façanes exteriors. L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha argumentat que la remodelació de l'església parroquial «s'emmarca en la línia de rehabilitació del patrimoni històric de Puigcerdà, sobre el qual s'han fet moltes actuacions els últims anys, com ara la rehabilitació del campanar de Santa Maria, la del monòlit de la plaça dels Herois o la recuperació de l'estàtua del brigadier Cabrinetty i la de les sales del Museu Cerdà». La intenció del consistori és iniciar les obres abans de l'estiu.