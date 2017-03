Puigcerdà assegura l'atenció mèdica a discapacitats que no presta el Govern

La crisi, que ha comportat retallades en els àmbits de la salut i les prestacions sociosanitàries, ha empès l'Ajuntament de Puigcerdà i la Fundació Adis a assumir un servei d'acompanyament mèdic especialitzat als nens amb necessitats especials de la comarca. Tant és així que les dues institucions han decidit renovar el programa conjunt Boomerang, que actualment dóna servei a nens i joves de la vila i la resta de la Cerdanya.



El programa Boomerang ofereix serveis de logopèdia, fisioteràpia i psicomotricitat a nens amb necessitats especials. Resulta que, a partir dels sis anys d'edat, el sistema d'atenció pública de la Generalitat elimina aquestes cobertures, de manera que moltes famílies de la Cerdanya es troben en una situació de mancança d'atenció pública als seus fills. L'Ajuntament i la Fundació Adis supleixen aquest buit amb l'oferta d'una hora d'atenció setmanal de metge especialista durant 45 setmanes l'any, és a dir, totes, excepte les de vacances de Nadal, Setmana Santa i a l'estiu. D'aquesta manera, els nens amb discapacitats que siguin més grans de sis anys tenen accés a un, dos o els tres serveis especialitzats en funció de les seves necessitats. Paral·lelament a les prestacions del programa, la fundació també presta suport i acompanyament a les famílies dels infants per tal que puguin tractar amb un servei professional de proximitat i públic les seves patologies.



Des del consistori han apuntat que actualment es presten uns trenta serveis, una desena per cada una de les línies mèdiques. L'Ajuntament finança aquesta hora setmanal d'atenció mèdica especialitzada a través d'una partida al pressupost destinada a les ajudes a les famílies, la qual contempla diverses línies d'actuació com ara l'atenció a les persones amb necessitats especials. Per la seva banda, la Fundació Adis s'encarrega de coordinar el programa per tal que les famílies i els metges puguin trobar les hores més convenients, i cedeix els seus locals del carrer Sant Agustí per dur-hi a terme les visites i donar assessorament a les famílies.



L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha remarcat que aquest «és un programa que les famílies valoren molt positivament, per la qual cosa aquest any el tornarem a prestar. És un servei que no ens tocaria fer a nosaltres, perquè no és una responsabilitat directa de l'Ajuntament, però entenem que és una necessitat important, de manera que aquests recursos estan ben invertits. Tenint en compte que altres institucions no ho fan, ho fem nosaltres des del territori, a petita escala».