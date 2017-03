La reducció del 45% de les granges de llet a la Cerdanya amenaça el futur del sector

La indústria ramadera de la Cerdanya tendeix a reduir explotacions tradicionals i, en canvi, a augmenar la producció agroalimentària amb més concentració de bestiar. La diagnosi feta pel Pla d'Acció del sector agroalimentari de la Cerdanya ha evidenciat el descens dels ramats de vaques per al sector làctic, que històricament ha estat el puntal de les explotacions agràries de la vall.



Així, si l'any 2009 hi havia a la Cerdanya 69 explotacions ramaderes que es dedicaven al sector boví de la llet, actualment tan sols en queden 39. Això implica el tancament de 30 explotacions, que per norma general eren famílies que s'hi havien dedicat tota la vida, i un descens del sector del 44% en menys d'una dècada. D'aquestes 39 granges de la comarca, la majoria encara porta la llet a la Cooperativa Cadí, la qual ha estat una companyia clau en l'economia de la Cerdanya en l'últim segle i factor definitiu en la tendència social i cultural de la Batllia i el Baridà cap a la Seu d'Urgell. En aquest sentit, la pèrdua de producció lletera pot anar modificant els pròxims anys aquesta tendència històrica de la Cerda-nya lleidatana de fer la Seu la seva capital de referència. Actualment la Cerdanya aporta a la Cooperativa Cadí el 22% de la llet que utilitza, amb una mitjana anual de 40.000 litres de llet al dia. La diagnosi del Pla d'Acció del sector agroalimentari defineix com a «incert» el futur que es presenta per a les petites explotacions lleteres que queden a la Cerdanya.



La tendència a reduir el nombre d'explotacions i, per contra, augmentar les terres conreades i el bestiar tractat també es produeix en els altres subsectors. Així, queden també poques explotacions que es dediquin a les ovelles i les cabres i, igualment, és testimonial el nombre de granges de porcs a pesar de la gran importància econòmica que té a la vall l'elaboració d'embotits. El cens agrari del 2009 apunta descensos respecte al 1999 del 20% en les granges bovines; de l'11% en les ovines; del 42% en les de cabrum; del 88% en les de porcs; i del 60% en les d'aviram. Amb aquesta tendència a la baixa del sector agrari, les explotacions han anat quedant tan sols en mans dels seus titulars, la qual cosa confirma que tan sols ja s'hi dediquen pràcticament famílies, i l'empresariat ha desaparegut del sector. El 94% dels caps d'explotació són també els seus titulars, dels quals el 70% són homes.



La producció familiar tradicional i la presència del turisme garanteixen, però, una matèria primera de gran qualitat per al sector agroalimentari i un mercat directe. Així, el Pla d'Acció apunta que «l'agricultura a gran alçada de la Plana cerdana dóna fruits amb unes qualitats organolèptiques úniques, així com la ramaderia extensiva i familiar, que n'és característica, produeix un producte tradicional alhora que innovador. Al mateix temps, la presència del turisme i la població de segona residència poden esdevenir promotors de la venda de producte local». Actualment hi ha a la Cerdanya 48 productors i 30 elaboradors. Els principals productors ho són de vedella, amb 14; d'horta, amb 13; i de xai, amb 10. La meitat dels productors està inscrita al Consell Català Ecològic (CCPAE).