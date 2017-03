Puigcerdà ultima el túnel visitable del pou de gel i anuncia que n'obrirà un altre

Puigcerdà no tan sols tindrà un nou atractiu turístic i cultural l'estiu que ve gràcies a l'obertura al públic de la galeria subterrània de sota l'ajuntament sinó que els pròxims anys un nou túnel s'afegirà a aquesta nova ruta del subsòl.

D'una banda, l'Ajuntament ha anunciat que aquest estiu ja estarà enllestit el projecte de restauració, adequació per la visita amb elements informatius i de seguretat i il·luminació del túnel conegut com Ull de Basilisc o del Pou de gel. De l'altra, ha anunciat que també posarà en marxa un projecte per restaurar un altre túnel, aquest situat sota el passeig 10 d'Abril.

Actualment el consistori està acabant d'enllestir les obres de la galeria d'accés a l'antic pou de glaç, tal com es coneixia fins ara la cavitat que hi ha sota la plaça de l'Ajuntament i que els historiadors van rebatejar com a Ull de Basilisc per les referències que en van trobar. Es tracta d'una gran galeria que va ser creada originàriament com a dipòsit d'aigua per abastir la població en cas de setge i que posteriorment es va reconvertir en pou de gel, al qual se li va fer un accés inferior per un túnel que va ser nomenat com a Ull de Basilisc per comparar-lo amb una entrada a l'infern i, així, allunyar-ne els curiosos.

L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha apuntat que «la nostra intenció és, de mica en mica, anar adequant tots els túnels que hi ha al subsòl de Puigcerdà, que són de diferents èpoques. Ara el de la plaça de l'Ajuntament ens servirà per estrenar aquesta ruta del subsòl».

El consistori ha remarcat que aquest mateix any començarà la restauració del túnel del Passeig 10 d'Abril. A aquesta galeria s'hi accedeix des de l'entrada de l'Arxiu Històric Comarcal de la Cerdanya, l'edifici contingu a l'església Sant Domènec i la plaça del Claustre. Es tracta d'un túnel en forma de branca d'arbre amb un tronc central llarg que atravessa el passeig en direcció el carrer Espanya i té diverses obertures a costat i costat cap al nord i el sud. L'accés també presenta unes escales que baixen a diversos metres de profunditat. Actualment l'Ajuntament no disposa d'informació sobre l'origen i l'ús d'aquest túnel, per la qual cosa el procés de restauració també li servirà per estudiar-lo i treure'n una conclusió històrica que pugui afegir-se als diferents episodis viscuts per la capital cerdana. En aquest sentit, Piñeira ha argumentat que «les intervencions també ens serveixen per això, per tenir informació des del punt de vista històric i arqueològic».

El túnel del Passeig 10 d'Abril podria estar relacionat amb la institució religiosa que va ocupar l'antic conjunt de l'església, de la mateixa manera que el que surt del subsòl del Museu Cerdà, que havia acollit un convent.



Primera acció de 15.000 euros



Per tal d'efectuar aquesta nova intervenció sobre el patrimoni històric de la vila, l'Ajuntament ha demanat una subvenció al Pla de Monuments de la Diputació de Girona, que recentment ha tancat el termini de presentació de projectes.

L'Ajuntament ha demanat una ajuda de 9.000 euros per ajudar a pagar una actuació que té un pressupost inicial fixat en 15.000 euros. El decurs de les obres marcaran la necessitat o no de noves inversions per poder-lo fer visitable el més aviat possible.