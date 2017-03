La Seu se suma al Pacte Nacional pel Referèndum sense la CUP

L'Ajuntament de la Seu s'ha adherit al Pacte Nacional pel Referèndum. El ple de l'Ajuntament ha aprovat per majoria, amb 9 vots a favor dels grups del PDeCAT i ERC, i 7 abstencions de Compromís per la Seu i CUP, una moció per adherir-se al Pacte Nacional pel Referèndum.



La moció, presentada pels grups municipals del PDeCAT i ERC, acorda, a més, subscriure el contingut del manifest pel pacte. La proposta també recull que l'Ajuntament promogui al municipi que entitats, associacions i agents econòmics també se sumin al pacte i subscriguin el seu manifest. El consistori ja va manifestar l'adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als objectius que perseguia l'any 2013.

La moció exposa que «en aquest moment, atesa la transformació viscuda pel pacte, i amb la voluntat de manifestar l'adhesió a la celebració d'un referèndum on el poble de Catalunya decideixi el seu futur, aquest Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb la ciutadania de Catalunya».