La Seu vol fixar en una entitat l'organització del ball cerdà

La Seu d'Urgell prepara la renovació de l'organització del ball cerdà, l'acte popular i tradicional que celebra durant la festa major de l'agost, que últimament ha agafat una nova embranzida gràcies al reconeixement per part de la Generalitat com a Element Festiu Patrimonial d'Interès Nacional.



Per això el col·lectiu de veïns que l'organitza ha fet una crida als balladors perquè aquest divendres, dia 24 de març, es trobin per analitzar el futur de l'acte. La convocatòria és a les vuit del vespre.



Segons ha informat l'Ajuntament, la reunió, que es farà a la sala d'actes de l'ajuntament, presentarà com a punt principal de l'ordre del dia la possible creació d'una associació del ball cerdà, per unificar criteris i normes amb l'objectiu que aquesta manifestació popular es desenvolupi correctament. La trobada també servirà per debatre qüestions relatives al vestuari del ball, als horaris i a les edats dels participants.



En l'última edició del ball cerdà, en la qual el Govern va entregar el distintiu que acredita el ball com a Element Patrimonial del país , hi van participar 105 parelles de balladors.