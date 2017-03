L'antic hospital de Puigcerdà envia el material de maternitat a Etiòpia

Els bressols que durant anys han rebut els nadons cerdans després del part a l'antic hospital de Puigcerdà tindran una segona vida. La Fundació Hospital de Puigcerdà -que gestionava l'antic hospital abans de l'obertura del nou transfronterer- ha arribat a un acord amb les ONG IPI Cooperació i Dream Runners, que desenvolupen part de la seva tasca solidària a la Cerdanya per enviar bona part del material de maternitat del ja tancat centre sanitari puigcerdanès al nou hospital materno infantil que estan construint a Etiòpia.



El material que dóna la Fundació Hospital, que presideix l'Ajuntament de Puigcerdà, ja està preparat per sortir cap a l'Àfrica. Es tracta, d'entre altres elements, d'un llit de reanimació neonatal, una incubadora de transport, quatre bressols per a nounats, un monitor i un ecògraf. Tot aquest material està en molt bon estat però en desús, perquè l'obertura del nou Hospital de Cerdanya, el transfronterer, es va obrir amb tot l'equip nou, de manera que bona part del material que va quedar a l'edifici de la plaça Santa Maria es va quedar sense utilitzar. Es dóna la situació que la donació es farà a través de l'entitat solidària Dream Runners, que forma part d'IPI Cooperació, la qual ha tingut en els últims anys molta incidència a la Cerdanya amb la implicació de pares adoptants i padrins de vint nens, i jornades multitudinàries d'ajuda, com la cursa que es fa a Puigcerdà el 15 d'agost, que aquest any ha fregat els 2.000 participants.



En les pròximes setmanes tot el material es transportarà a Woldya, població situada a la regió d'Amhara d'Etiòpia, per equipar un nou centre de salut que té com a principal objectiu canviar una dinàmica local en la que els embarrassos, els parts i les primeres setmanes de vida suposen en molts casos la mort del nadó o de la mare. En nom de les entitats solidàries a la comarca, Diana Aguilar ha remarcat que «és tot un orgull molt emocionant poder enviar al nou hospital del Tercer Món un material de maternitat pel qual ha passat bona part de la comarca» i ha agraït la col·laboració de les institucions sanitàries de la Cerdanya. Aguilar ha explicat que els responsables d'IPI estan mirant de concretar amb diverses aerolínies el trasllat dels aparells, però estan trobant certes dificultats logístiques.