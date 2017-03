Fontanals aprofita el Dia dels Boscos per rellançar l'Arboretum com a espai únic

Fontanals de Cerdanya vol reimpulsar un dels equipaments turístics de la vall relacionats amb el medi ambient: l'Arboretum. Per això ha aprofitat la celebració a tot Catalunya del Dia Mundial dels Boscos acollint l'acte de clausura del programa que durant tota la setmana ha organitzat actes arreu del territori. Aquest dissabte la directora general de Boscos de la Generalitat, Montserrat Barniol, presidirà una jornada de descoberta del que el mateix departament d'Agricultura considera una col·lecció d'arbres única a la península.

En la jornada, els gestors de l'Arboretum, l'Ajuntament de Fontanals i el departament d'Agricultura, explicaran el procés de replantació de 300.000 arbres després de l'incendi del 1994 i la creació de la col·lecció amb espècies de tots els continents. La jornada serà oberta al públic i també inclourà una visita a tota la instal·lació, segons ha explicat el tècnic del departament a la Cerdanya, Paco Cano. La jornada també tindrà la presència de membres de l'Associació d'Ens locals Forestals de Catalunya, els quals explicaran la Guia de Fusta que està preparant.

L'espai de la col·lecció que forma l'Arboretum, situat al poble de Queixans dins del municipi de Fontanals, té 10.000 arbres en dotze hectàrees. Hi ha espècies autòctones a la part dedicada al Pirineu, i d'altres continents en les àrees dedicades a la resta d'Europa, Amèrica del Nord, Amèrica del Sud i Àsia, així com a d'altres regions específiques com ara la Patagònia. En l'itinerari que proposa l'Arboretum es pot anar distingint també arbres dels diferents estatges forestals, com ara l'alpí, per sobre dels 2.300 metres d'altura; el subalpí, per sota dels 2.300 metres, el montà i el basal.

Els visitants reben informació de cada espècie plantada i aprèn a diferenciar-les a través dels seus elements, com ara el tronc, les fulles i els fruits. La col·lecció inclou més de cent espècies de muntanya de tot el món, amb 120 arbres per cada espècie al llarg d'un recorregut que ofereix alhora una panoràmica de la plana ceretana, el Pirineu i el Cadí. Des de l'Ajuntament han apuntat que des de l'incendi del 1994 i la repoblació de la zona i la creació del mateix Arboretum, la zona boscosca del municipi ha experimentat una «franca recuperació», la qual es podrà copsar al final de la jornada de dissabte amb una visita a un dels punts panoràmics de l'equipament.

Cano ha remarcat la importància de difondre la visita a l'Arboretum com a equipament forestal únic a la península ibèrica entre els visitants i els locals. En aquest sentit, el tècnic de la Generalitat ha remarcat que «volem aprofitar aquesta diada perquè la gent de la comarca sàpiga el que tenim». La jornada també servirà per analitzar els processos de restauració del paisatge i el reconeixement de les espècies forestals.