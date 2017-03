Ordeig acusa Batalla de votar en contra de la Seu i el Pirineu al Parlament

El grup municipal de Compromís X la Seu a l'oposició del govern del PDECat ha denunciat que, al seu entendre, l'alcalde de la Seu, Albert Batalla, ha votat al Parlament en contra dels interessos de la seva ciutat i el Pirineu.



Segons els portaveus de Compromís, la setmana passada, el Parlament de Catalunya va debatre en ple un seguit de propostes que interpel·laven el govern de Junts pel Sí sobre les seves actuacions a les comarques de Lleida, Pirineu i l'Aran.

Dins d'aquest marc, el diputat urgellenc Òscar Ordeig i el seu grup parlamentari van presentar 19 propostes, 13 de les quals van ser rebutjades per Junts pel Sí i que no van poder ser aprovades pel rebuig de la CUP a la totalitat de la moció. De les 19 propostes anteriors, les que van ser rebutjades eren específiques de la Seu o el Pirineu, les quals van ser defensades per Òscar Ordeig a l'hemicicle parlamentari. Previ a la votació de la moció, Albert Batalla va demanar la paraula a la mesa del Parlament per sol·licitar expressament la votació separada d'aquests punts, per tal que el seu grup parlamentari votés en conjunt en contra d'aquestes propostes.

El regidor i diputat urgellenc Òscar Ordeig ha considerat que, «lamentablement, l'equip de Govern ha rebutjat en la seva línia de menysteniment i oblit d'un territori que només contemplen com un sac de vots». Sobre les propostes específiques de la Seu rebutjades per Albert Batalla i Junts pel Sí, Ordeig ha explicat que «cal recuperar el 20% de la contractació de serveis sanitaris perduts dels darrers anys de la Fundació Sant Hospital de La Seu d'Urgell; ajuts a persones i famílies que es veuen obligades a desplaçar-se a llargues distàncies».