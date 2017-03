Ger projecta una plaça al mig del poble en un antic terreny del bisbat

L'Ajuntament de Ger vol donar un nou aire al centre del poble. L'equip que encapçala Alfons Casamajó (PDeCAT) s'ha proposat obrir una mica la trama urbana de carrers estrets amb una plaça nova enjardinada i amb un nou equipament que farceixi de més vida social i cultural la plaça major. El projecte es basa en la reforma del que havia estat la rectoria i el seu pati, que ara són de titularitat municipal.



L'actuació, amb un pressupost inicial de 300.000 euros, ha de dotar el centre de Ger amb dos elements que necessita: un espai obert amb zona verda i una sala polivalent perquè s'hi puguin celebrar actes culturals i socials. L'Ajuntament, que va comprar tota la finca al bisbat d'Urgell fa tres anys, ha projectat els dos equipaments en un pla que entre aquest any i el que ve ha de reunir tot el finançament, i iniciar les obres el 2019. L'alcalde de Ger, Alfons Casamajó, ha explicat que l'actual edifici de l'antiga rectoria, que té dues plantes, es reduirà a una planta baixa que donarà a la plaça Major. S'adequarà el pati interior que hi ha darrere aquest espai social i cultural per fer una zona verda oberta pel carrer lateral.

L'alcalde ha emfasitzat que aquesta plaça nova serà molt important pel caràcter « apretat» del nucli urbà del poble. En total, la finca fa uns 500 metres quadrats, dels quals 300 seran per a la plaça verda, 100 per a la sala polivalent i 100 més per eixamplar el vial lateral. Casamajó ha argumentat que el seu govern veu «molt atractiu poder tenir un espai com aquest a la plaça major perquè ens permetrà des de fer-hi alguna exposició fins a celebrar-hi actes. D'altra banda, poder obrir una plaça de quasi 300 metres quadrats al mig del poble també serà molt agradable perquè ara tan sols tenim la plaça Major, que és dura i també té la funció de carrer per als cotxes».



En els pròxims mesos el consistori concretarà el projecte, ja que ha rebut 130.000 euros dels fons Feder que li permeten arrencar-lo. La resta de la inversió l'ha de posar l'Ajuntament amb altres ajudes com ara les del Fons de Coooperació de la Diputació, que cada any destina una partida a Ger. El termini d'execució de les obres serà de deu mesos.



L'Ajuntament va comprar la finca al bisbat d'Urgell fa tres anys a través d'una operació amb un tercer propietari que va permetre, mitjançant una permuta, que no costés pràcticament res a les arques municipals.