Puigcerdà 2017: plaça nova i centre cívic

Puigcerdà encara no ha aprovat el pressupost per a aquest any 2017. L'equip de govern que encapçala Albert Piñeira (PDeCAT) té previst portar el pressupost al ple a final d'aquest mes de març o principi d'abril perquè, segons ha argumentat el mateix alcalde, l'espera per la confirmació d'algunes subvencions ha retardat la concreció de les partides. No obstant això, l'equip de govern ja té clar quines seran les inversions més importants per a aquest any, les quals es repartiran en una nova reforma del centre urbà i la construcció d'un nou equipament esportiu i social.



A falta de tancar els números i aprovar-los al ple, on el PDeCAT té onze dels tretze regidors, Piñeira ha avançat que la partida més gran del capítol d'inversions serà la de la reforma de la plaça de Barcelona, que aquest any s'ha de convertir en la nova entrada a l'illa comercial i nucli antic. Aquest projecte té un pressupost inicial previst d'uns 325.000 euros. Després d'aquesta actuació urbanística al centre, que continua la que es va fer fa una dècada per l'anterior govern municipal amb les places Santa Maria, Herois, Cabrinetty i de l'Ajuntament, l'actual consistori ha projectat per a aquest any altres inversions per arreglar la pista de gel i construir el nou centre cívic i esportiu de la vila. L'arranjament de la pista de gel és un projecte pendent de fa anys perquè el subsòl està gelat i fa malbé la xarxa de canonades. Aquesta actuació també tindrà una dotació que, segons ha apuntat Piñeira, «anirà en la mateixa línia que la dotació per a la plaça de Barcelona».



Molt més visible per a la població, però, la construcció del nou centre cívic serà una de les fites del nou pressupost. Aquest projecte suposarà una inversió final d'1,7 milions d'euros que l'equip de govern ha decidit fraccionar en sis fases per poder iniciar les obres els pròxims mesos.



Piñeira ha afegit que la partida d'inversions del pressupost també contemplarà altres intervencions com ara la que permetrà equipar una nova sala del Museu Cerdà, iniciar les excavacions al túnel de sota el Passeig 10 d'Abril i les actuacions del Pla de Millora de la Qualitat Urbana i del dels nuclis agregats com ara la reforma del carrer Osseja o l'avinguda Shierbeck. Aquest any 2017, l'Ajuntament també executarà part del pressupost del 2016 en una nova actuació al pàrquing del Museu Cerdà, amb el qual la vila guanyarà cinquanta places d'aparcament, segons ha anunciat el mateix Piñeira.