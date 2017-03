El PDeCAT busca gent a Martinet per evitar un nou Ajuntament monocolor

La nova executiva comarcal del PDeCAT a la Cerdanya farà un esforç suplementari a Martinet per fer-hi una candidatura en les pròximes eleccions municipals del 2019, per la qual cosa ja ha començat a buscar gent que formi l'embrió del grup. El partit s'ha proposat per poder oferir als veïns de Montellà i Martinet una alternativa de vot a l'actual govern de Josep Castells (Acord Municipal-ERC), «ni que sigui per qualitat democràtica», segons ha apuntat el president comarcal del PDeCAT, Marc Fernàndez. A Montellà i Martinet les últimes eleccions municipals van ser fictícies perquè tan sols s'hi va presentar la llista de Castells.



El president comarcal del PDeCAT ha explicat que «estem intentant obrir-nos camí especialment en els dos ajuntaments on no tenim representació, que són Martinet i Lles. És estrany que en un municipi ni tan sols hi hagi oposició, hem de permetre que, com a mínim per qualitat democràtica, la gent tingui una segona opció per votar; volem tenir aquest any com a mínim el primer grup de treball per poder treballar el 2018». En les eleccions del 2015 l'Acord Municipal-ERC de Castells va guanyar tots els set regidors amb 269 vots, 36 menys dels 305 que va necessitar el 2011 per obtenir cinc regidors. D'aquesta manera va iniciar el seu tercer mandat l'actual alcalde. Castells va trencar el 2007 una hegemonia històrica de CiU, que va encadenar set mandats consecutius des del 1987 ocupant l'alcaldia de Montellà i Martinet. Ara la nova PDeCAT vol recuperar la base de votants que van possibilitar les tres dècades de govern municipal convergent. En aquest sentit, la nova executiva comarcal està convençuda que aquesta base encara existeix.



Marc Fernàndez ha argumentat que la nova executiva comarcal «està treballant des del minut u en les eleccions municipals del 2019. El nostre plantejament és consolidar les alcaldies que tenim, que són quasi totes, i intentar guanyar pes en els ajuntaments en què no les tenim i, fins i tot, en alguns donar-li la volta, com ara Llívia o Bolvir. Pel que fa a Bellver, està complicat, però queden dos anys.»





Tan sols junts en el procés



El cap comarcal del PDeCAT ha descartat arribar a cap pacte ferm amb ERC als ajuntaments: «nosaltres hem d'anar amb els fets més que amb les paraules; ERC està de moda però la nostra força és que podem explicar la feina que estem fent als ajuntaments. Amb la gent d'ERC podem anar junts als actes que es convoquen en motiu del procés, però no més enllà».