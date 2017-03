Un estudi universitari avala la transparència d'Albert Piñeira

Enmig de la polèmica política a Puigcerdà per la denúncia del grup d'ERC al govern municipal per no donar-li la informació econòmica que li requereix, l'alcalde, Albert Piñeira, ha anunciat que el consistori ha rebut un premi sobre transparència. El premi es basa en l'acompliment d'una enquesta amb 52 paràmetres, dels quals Puigcerdà en compliria 47, és a dir el 90%, segons l'estudi.

El batlle ha explicat que el Laboratori de Periodisme de la Universitat Autònoma de Barcelona ha premiat la transparència del web municipal i l'ha situat com a millor del Pirineu. Piñeira ha emfasitzat que el premi li hagi atorgat un estament periodístic de la Universitat i ha remarcat que l'objectiu del seu govern és informar els ciutadans de les decisions que pren i, doncs, de la gestió dels bens públics.

El Laboratori de Periodisme ha dut a terme des de fa cinc anys un mapa virtual en què hi situa les administracions en funció del seu nivell de transparència i publica un informe sobre les dades de cada ens. Les administracions que millor compleixen els requisits de la llei de transparència d'entre les prop de 3.000 que analitza el projecte reben el segell Infoparticipa. La Universitat Autònoma de Barcelona té previst entregar aquest segell als municipis que l'han obtingut durant el mes d'abril.