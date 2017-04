Compromís denuncia el deteriorament del carrer Major de la Seu d'Urgell

El grup municipal de Compromís X la Seu denuncia que novament el carrer Major de la Seu d'Urgell, eix vertebral del Centre Històric de la ciutat, està obstaculitzat per obres de manteniment del seu paviment.



La reforma del carrer, efectuada per l'actual equip de govern de Convergència, liderat per Albert Batalla, l'any 2009, «ha estat un fracàs perquè, un cop es va obrir al trànsit, va començar a patir deficiències en el ferm del carrer». Lamenten que ha calgut «realitzar obres constants de manteniment, les quals dificulten el trànsit rodat al carrer, i això comporta molèsties i dificultats a comerciants i veïns».



Compromís remarca que actualment el comerç de la Seu «ja té prou dificultats i neguits, tal com ja va demostrar el grup municipal amb l'enquesta que va realitzar als comerciants en els darrers mesos, per afegir-hi els inconvenients provocats per la deficient reforma del carrer Major portada a terme per Convergència», que va tenir un cost total d'1.391.938 euros, sense comptar les reparacions.



El portaveu de Compromís X la Seu, Òscar Ordeig, lamenta que «una vegada més, hem de sumar a l'encara actual crisi que pateix la Seu els efectes d'una obra deficient del nostre carrer Major». A més a més, afegeix que «comerciants i veïns mereixen un carrer Major digne i en condicions per poder realitzar vida i negocis amb normalitat».