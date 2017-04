L'aparcament del Museu Cerdà guanyarà 50 places després de Setmana Santa

L'Ajuntament de Puigcerdà iniciarà, després de Setmana Santa, les obres per ampliar l'aparcament del Museu Cerdà. Després d'un any de la inauguració del nou edifici d'aparcament municipal en aquest espai, el consistori vol començar la construcció d'aquest nou aparcament per incrementar el nombre de places de pàrquing a la vila. El solar, ubicat entre el pati del Museu Cerdà i el nou edifici, tindrà espai per a 50 vehicles.



Tal com ja va explicar aquest diari, són necessàries unes obres per refermar l'espai, ja que passarà de tenir un solar en què no es fa res a haver-hi un trànsit constant de vehicles. És per això que l'actuació preveu reforçar les estructures existents, reforçar els murs del Museu Cerdà, pavimentar l'espai, habilitar la parada d'ascensor que hi dóna accés i arreglar el car-rer lateral que comunica amb el solar.



Amb aquest nou aparcament s'acaba de completar l'ordenació del sector del Museu Cerdà i es guanyaran algunes places d'aparcament que estaran connectades amb el centre de la vila i també amb els ascensors.



La previsió és que el projecte tingui un cost aproximat de 90.000 euros.