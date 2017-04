Alp es prepara per celebrar la VI Mostra de formatges i productes làctics frescs

El proper dia 16 d´abril se celebrarà a Alp la sisena edició de la Mostra de formatges i productes làctics frescs de la Cerdanya i l´Alt Urgell.

Amb aquesta mostra l´Ajuntament d´Alp vol contribuir a la promoció dels productes derivats de la llet, no tan sols els formatges fets amb llet de cabra, ovella o vaca sinó també matons, qualles, iogurts; dinamitzant la indústria local i el turisme.

La VI Mostra de formatges productes làctics frescs de la Cerdanya i l´Alt Urgell, concentrarà a tots els artesans que es dediquen al sector làctic en aquestes comarques pirinenques.

El mercat artesà d´oficis s´ubicarà al voltant de la Pl. Major, espai habitual del mercat setmanal i l´horari establert serà de 9h a 20h.

Durant la jornada i paral·lelament al mercat, es faran activitats diverses relacionades amb el món dels formatges com ara actuacions musicals, visites al "corral de xais i cabrits" per a la mainada i altres. Les activitats més destacades de la Mostra seran però, el Concurs de formatges que es realitzarà a la carpa muntada al voltant del Mercat a les 11.30-13h i per la tarda el Maridatge de formatges amb vi a les 18h

Durant els dies 7 a 17 de març diversos restaurants del municipi oferiran als seus clients plats cuinats amb els formatges presents a la Mostra.