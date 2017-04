Amplien el termini per portar ponències al Congrés d'Història

El comitè organitzador del Congrés Internacional d'Història dels Pirineus, que se celebrarà entre la Seu i Andorra els dies 16, 17 i 18 de juny, ha decidit ampliar el termini de presentació de conferències. El nou termini finalitzarà el dia 21 d'abril i, segons ha recordat el comitè, les conferències es podran presentar en català, espanyol o francès, per bé que entre els idiomes oficials del congrés també hi ha l'occità, el basc i l'aranès. Les persones interessades a presentar una ponència cal que enviïn la seva proposta a l'adreça info@seudurgell.uned.es.



La proposta haurà d'incloure el títol de la ponència així com un resum d'entre 500 i 2.000 paraules. Un comitè científic avaluarà el nivell de la presentació per admetre-la.