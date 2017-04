Les festes de matinada a la terrassa d'un bar al nucli antic d'Alp mobilitzen els veïns

Veïns del nucli antic d'Alp s'han mobilitzat per evitar que un bar del centre del poble, El pas de la cabra, continuï generant el que consideren un problema de convivència amb festes i música al carrer fins a la matinada pràcticament cada dia. Els veïns s'han reunit amb l'Ajuntament i han iniciat una recollida de signatures, que intensificaran aquests dies de Setmana Santa amb els segons residents, per aconseguir que l'Ajuntament li retiri el permís de bar musical o bé convenci els propietaris de l'establiment de resoldre el conflicte. Els veïns alerten que la disbauxa que es genera a la plaça Nova amenaça la imatge de turisme familiar i tranquil que té la població d'Alp.

En nom dels veïns, Maria Vidal ha explicat que la problemàtica s'arrossega des de l'estiu i ha obligat la intervenció dels Mossos d'Esquadra en diverses ocasions. Molts clients del bar surten a la plaça amb guitarres i tambors i canten i criden fins entrada la matinada. Vidal ha assegurat que molts veïns ja no poden aguantar més la situació, que s'agreuja sovint amb vòmits i pixades al carrer i als portals. Vidal ha assegurat que en nombroses ocasions s'han generat escenaris de «tensió» entre clients, veïns i els responsables de l'establiment.

L'alcalde d'Alp, Ramon Moliner, ha admès l'existència del problema veïnal i ha apuntat que és de difícil solució perquè el soroll es genera principalment a fora de l'establiment més enllà de l'espai de terrassa de què disposa el bar. No obstant això, Moliner ha remarcat que el problema «se solucionarà segur, hi estem a sobre».

L'alcalde ha explicat que bona part dels clients que hi acudeixen diàriament són els treballadors temporals de les estacions d'esquí, molts dels quals són joves, que quan es tanqui la temporada marxaran de la Cerdanya com cada any. Moliner ha explicat que «ens hem reunit amb ells per fer-los entendre que no pot ser, tot i que, clar, és complicat incidir-hi perquè la gent a fora... però segur que trobarem una solució».

Per la seva banda, no ha estat possible contactar amb els responsables del bar El pas de la cabra per obtenir el seu posicionament sobre el conflicte.