L'estat enllesteix la restauració de la catedral de Santa Maria de la Seu

La Seu d'Urgell ja té restaurada la catedral romànica de Santa Maria. El ministeri de Cultura de l'estat espanyol ha finalitzat les obres de restauració i consolidació de tot el conjunt catedralici, el qual està declarat monument històric artístic d'interès nacional des de l'any 1931.



El projecte de restauració, que es va iniciar fa un any, ha inclòs la intervenció sobre les cobertes de l'absis, cimbori i les torres de la catedral per tal de fer-les estanques. Igualment, les obres han permès restaurar el claustre i la coberta de l'església de la Pietat així com la construcció de canals i canonades de recollida de les aigües pluvials. També s'han restaurat o substituït els forjats de la coberta i les mènsules de fusta de la Pietat. Segons ha informat el ministeri, les obres també han inclòs la construcció d'una galeria ventilada i la pavimentació de la zona enjardinada de la façana nord així com la restauració de part de les voltes dels campanars, escales i estances interiors. El projecte, liderat per l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya, ha suposat una inversió de 685.911 euros. La restauració s'emmarca en les actuacions previstes en el Pla Director de la Seu, redactat l'any 1995 per promoure socialment i turísticament la capital alturgellenca.