ERC de la Seu defensa la nova taxa de la brossa per «seriositat i bona gestió»

El grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha defensat l'augment de la taxa de recollida d'escombraries aprovada pel ple municipal. Per al grup que lidera Francesc Vilaplana l'aprovació respon a un sentit de seriositat i bona gestió. Així, a la pregunta: «quedem bé o som seriosos?», Vilaplana ha recordat que «aquesta taxa s'ha incrementat el 4,7%, aquest increment és per l'augment del cànon fixat per la Generalitat, per tant, no és que sigui un caprici de la Mancomunitat d'Escombraries de l'Urgellet». En aquest sentit, el portaveu del grup ha remarcat en un article públic que «nosaltres vam recolzar la modificació, principalment, perquè si no es feia aquest augment hauríem generat un dèficit, que si no s'afronta quan toca, acaba suposant un deute, que inexorablement acaba implicant un augment de la taxa molt més gran que l'actual en un futur, per corregir una mala gestió, i d'això en tenim exemples ben propers».