L'Hospital de Cerdanya augmenta els parts el 16% en el seu segon any complet

En el segon any complet des de la seva entrada en funcionament, el nou Hospital de Cerdanya ha vist incrementada la seva activitat mèdica especialitzada i reduïdes les consultes externes, tal com pretenia per tal de retornar al centre d'atenció primària de Puigcerdà els serveis que li són propis. Tant és així que durant l'any 2016 l'hospital transfronterer va registrar un total de 2.077 altes hospitalàries, una xifra que suposa un augment de 221 ingressos respecte a l'any 2015, és a dir el 12%.



Des de l'hospital han argumentat que la comparativa no reflecteix exactament la marxa del centre perquè durant el 2015 encara es van estar obrint serveis progressivament. No obstant això, les primeres estadístiques tancades del 2016 denoten un creixement moderat de la major part dels principals serveis que posa negre sobre blanc la realitat quotidiana del nou equipament. Així, a aquest increment del 12% de les altes hospitalàries, durant l'any passat s'hi va sumar un increment també de les intervencions quirúrgiques, que van passar de les 1.181 del 2015 a les 1.287 del 2016. Aquestes xifres suposen un augment de 106 operacions, és a dir del 9%. Un dels àmbits que han experimentat un creixement és el dels parts, sobre els quals el centre té posada una especial atenció perquè és la via d'entrada de nous usuaris de l'Alta Cerdanya i el Capcir. Així, dels 162 parts realitzats l'any 2015, l'hospital transfronterer va passar el 2016 a realitzar-ne 188, és a dir 26 més i un augment del 16%, una xifra i un percentatge considerable en unes comarques de baixa població. Un altre dels serveis que va incrementar l'hospital és el de radiologia, gràcies en part a la incorporació al centre dels serveis especialitzats que feia el sistema sanitari de l'Alta Cerdanya a Err. Així, si durant el 2015 l'hospital fa realitzar 27.701 proves de radiologia, durant l'any passat en van ser 30.896, és a dir 3.195 més i un augment del 12%.



El capítol d'atencions del servei d'urgències també va incrementar durant el 2016. En aquest sentit, la direcció de l'hospital ha remarcat la seva voluntat de fer-lo baixar per continuar el procés de retorn al CAP d'algunes atencions que ara es fan a urgències de l'hospital perquè els usuaris estaven acostumats a anar-hi pel fet que eren al mateix edifici. Durant l'any 2016, l'hospital va registrar 26.829 urgències ateses, 2.832 i l'11% més que les 23.997 del 2015.