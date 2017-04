El primer estiueig vist en tres dimensions

El passeig per les avingudes senyorials que envolten el llac Shierbeck és un dels principals atractius turístics de Puigcerdà. Cada cap de setmana, visitants arribats d'arreu, i també cerdans, fotografien les grans cases que a principi del segle XX es va fer construir la burgesia catalana a la recerca dels aires sans i la nova tendència excursionista. Ara, l'Arxiu Històric Comarcal de la Cerdanya ha posat a consulta pública un nou fons fotogràfic que permet als interessats per la històrica local veure com eren o vivien aquelles famílies burgeses, veritables precursores del turisme residencial actual.



Es tracta del fons particular de la família Buxareu, format per imatges estereoscòpiques, que presenten la particularitat que ofereixen una visió en tres dimensions de la imatge. Es dóna la circumstància que l'industrial barceloní Joan Buxareu i Juncadella (1868-1854) era un gran aficionat a aquest tipus de fotografia, que va practicar molt durant les seves estades a la torre que tenia a Puigcerdà. Amb la seva càmera estereoscòpica, Buxareu va fotografiar les escenes familiars que va viure a la capital cerdana i la resta de la vall. La família Buxareu, hereva del gran industrial, ha fet donació a l'Arxiu Comarcal d'un fons de 292 positius estereoscòpics, així com de 25 documents en paper referents a la compra, adequació i venda de la Quinta Eulàlia, que és una de les finques senyorials que envolten el llac i que actualment acull la seu del Consell Comarcal de la Cerdanya.



Segons han explicat des de l'Arxiu, les fotografies estereoscòpiques de Joan Buxareu són positius fets sobre petites plaques de vidre de 10 per 4 centímetres que s'han de visualitzar sobre un suport especial anomenat taxiphote. Les plaques han estat netejades, digitalitzades i desades en condicions adequades per part dels tècnics de l'Arxiu Comarcal i, doncs, a partir d'ara també posades a la consulta pública a través del portal a Internet de la institució. D'aquesta manera, l'obra de l'industrial és ara a l'accés de tothom des de casa.



La directora de l'Arxiu, Erola Simon, ha remarcat que el fons assumit i exposat és de «gran valor documental perquè il·lustra perfectament les activitats dels estiuejants de Puigcerdà del primer terç del segle XX. Hi apareixen les estones de lleure al jardí de la casa, als entorns de l'Estany i excursions pels llocs més emblemàtics de la Cerdanya. Les fotografies de Joan Buxareu revelen d'una manera molt clara les experiècies que els estiuejants d'origen urbà cercaven en les seves estades a la comarca».