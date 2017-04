Bellver duplicarà les places públiques amb l'ampliació de la residència

L'Ajuntament de Bellver de Cerdanya té previst duplicar les places públiques de residència sociosanitària gràcies a l'ampliació de la residència Sant Roc, projecte que exectuarà en els pròxims mesos. Actualment la residència Sant Roc ofereix 30 places, de les quals 25 són públiques i cinc privades. Amb la remodelació i ampliació de l'equipament, que dóna servei al poble però també a la resta de la comarca i interns vinguts de fora, passarà a tenir 54 places, de les quals una quarantena llarga seran públiques, segons els càlculs del consistori, que haurà de confirmar el departament d'Afers Socials.



L'Ajuntament ja té a punt els diners per afrontar el projecte, el qual ascendirà als 1.200.000 euros, tot esperant alguna subvenció que l'ajudi. De moment ho finançarà amb fons propis. El projecte per remodelar i ampliar la residència sociosanitària Sant Roc, la segona en importància de la comarca després de la de Puigcerdà, permetrà pal·liar una de les demandes socials de Bellver i la Cerdanya. Des de fa anys aquest equipament és al límit de la seva capacitat, amb 30 places, la qual cosa manté oberta una llista d'espera. Per això, l'Ajuntament va comprar fa tres anys uns terrenys adjacents a la residència per un import de 210.000 euros. Ara, el projecte arquitectònic, amb un pressupost superior al milió d'euros, permetrà executar unes obres que dotaran l'edifici d'una nova ala. El disseny de les habitacions preveu espais polifuncionals que tant podran oferir cambres amb els llits com entorns més amplis amb habitació i una sala d'estar per a parelles o interns que requereixin un cert grau d'autonomia.



L'alcalde de Bellver, Xavier Porta, ha explicat que ara la previsió de l'Ajuntament és obrir el període de licitació de les obres a fi i efecte d'iniciar-les com més aviat millor. Segons aquesta previsió, l'alcalde ha fixat en un termini d'un any i mig l'acabament de l'actuació i, doncs, l'estrena de la renovada residència. L'alcalde ha remarcat que «la residència de Bell-ver sempe ha donat servei a tothom, sigui d'on sigui, de Bellver, la Seu, la Cerdanya, Barcelona... hi ha gent de totes bandes». Porta ha destacat el seu desig de realitzar el projecte tant si ha de demanar un crèdit o si s'aconsegueix subvencions o no, per a la qual cosa ha avisat que totes les administracions plantegen dificultats.