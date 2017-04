La depuradora de Montferrer rebrà aquest any una inversió de 95.000 euros

L'estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) de Montferrer rebrà aquest any una inversió de 94.980 euros, que li han de servir per executar diverses millores a les instal·lacions, segons ha anunciat el Consell Comarcal de l'Alt Urgell. Així, segons ha apuntat l'òrgan comarcal, els objectius de l'actuació són «optimitzar el rendiment de la planta i, alhora, reduir-ne el cost energètic». L'actuació consistirà en la substitució d'equips i elements principals de l'EDAR, que han arribat a la seva vida útil de funcionament, de manera que es canviarà un grup de bufadors d'oxigenació i diversos grups de bombes de recirculació i d'elevació d'entrada. Tots els equips nous que s'instal·laran podran ser reutilitzats en la remodelació general que s'emprendrà posteriorment. El Consell ha explicat que també es preveu disposar dels elements de quantificació i detecció de sobreeiximents per tal de valorar i detectar els desbordaments en episodis de pluja. La xarxa d'aigües residuals que arriba a l'EDAR de Montferrer recull l'aigua de pluja i les aigües blanques en èpoques de reg.