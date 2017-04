Els botiguers de la Seu volen generar ambient comercial els dissabtes a la tarda

La Seu d'Urgell vol canviar una de les dinàmiques comercials i socials que més sorprenen veïns de la ciutat i el seu entorn: l'ambient de sol·litud que envaeix els carrers els dissabtes a la tarda. Aquest fet contrasta amb el dinamisme que respira la capital alturgellenca els dissabtes al matí, quan el mercat atrau clients i visitants de la resta de la comarca, la Cerdanya i Andorra. A partir del migdia i ja fins dilluns al matí, els carrers cèntrics de la Seu han esdevingut els últims anys un entorn de silenci i poc moviment. A fi i efecte de canviar aquesta dinàmica, els comerciants de la ciutat han impulsat la campanya «Dissabte a la tarda obrim per a tu», amb la qual premiaran els clients que facin les seves compres en aquest moment baix de la setmana. La campanya, que es va iniciar el cap de setmana passat, s'allargarà fins al dia 1 de juliol. Els clients que comprin en dissabte a la tarda obtindran una bossa de tela de color cru amb la imatge de la campanya. Amb una compra de cent euros feta no necessàriament el mateix dia els clients rebran aquesta bossa promocional, la qual podran recollir a l'Espai Ermengol, situat al carrer Major. Els comerciants volen fer visible que el dissabte a la tarda als comerços de la Seu s'hi pot trobar de tot i, per tant, no cal desplaçar-se a altres entorns comercials com ara Andorra i, per tant, la capital alturgellenca pot ser atractiva també en aquest moment.