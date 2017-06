El Centre de Formació d'Adults de la Seu vol rebre nous alumnes

El Centre de Formació d'Adults de la Seu d'Urgell ha convocat per a aquest dijous una jornada de portes obertes que en torns de matí i tarda mostrarà als futurs nous estudiants les instal·lacions i el seu ventall formatiu. En aquest sentit, els responsables del centre han avançat que el termini d'inscripcions per al curs que ve s'iniciarà el dia 19 de juny i s'allargarà fins al dia 27. Tots els cursos que s'ofereixen són oficials i gratuïts. L'oferta formativa inclou cursos de català, anglès i francès, de diferents nivells, així com també d'informàtica, i optar a diversos certificats i titulacions, segons han explicat des del centre. Així, en l'àmbit de la informàtica el centre alt-urgellenc ofereix els cursos Competic inicial; Competic 1, que és equivalent a l'Actic bàsic; Competic 2, que és equivalent a l'Actic mitjà; i Competic 3, que és equivalent a l'Actic avançat. Pel que fa als idiomes, impartirà cursos d'A1 i A2 MECR d'anglès i de francès; i A1, A2 i B1 MECR de català.

De manera paral·lela, el Centre de Formació d'Adults, que també presta servei a alumnes de la Cerdanya, completa la seva oferta educativa amb cursos com el del certificat oficial per a la prova d'accés als cicles formatius de grau superior; títol de graduat en ense-nyament secundari (GES) presencial i a distància; i el curs de preparació per a la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Segons han remarcat des del centre, els tràmits per a la preinscripció d'alguns d'aquests cursos es poden fer de dos quarts de deu del matí a dos quarts de dues del migdia, i les tardes de dilluns i dimecres de les tres a dos quarts de vuit del vespre, a la seu del centre del carrer de Capdevila.