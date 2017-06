Puigcerdà convoca un curs universitari sobre fotografia amb el telèfon mòbil

Puigcerdà ha programat cursos universitaris per a aquest estiu sobre fotografia amb telèfon mòbil. Aquesta nova formació és una de les novetats de la Universitat d'Estiu Ramon Llull Puigcerdà que està enllestint l'Associació Universitària de la Cerdanya, i se celebrarà entre els dies 10 i 15 de juliol.

L'auge de l'ús dels dispositius mòbils i les noves tecnologies, així com l'objectiu dels organitzadors d'anar introduint noves propostes formatives adaptades a tots els públics, ha motivat la creació d'aquest curs, que fa una passa més enllà de la fotografia digital que es programava fa tan sols uns anys. El curs sobre fotografia amb mòbil l'impartirà el professor de fotografia Fernando Prats i abordarà els millors trucs per aconseguir bones imatges amb els dispositius mòbils. Les inscripcions ja estan obertes a través del portal www.aucer.org. En aquesta mateixa línia de proposar noves formacions, la Universitat d'Estiu Ramon Llull Puigcerdà també ha programat un curs destinat als joves i adolescents sobre pilotatge de drons, a càrrec de l'empresa Lleida Drons. Un altre dels cursos analitzarà la plantació de vinya en alçada, nova tendència establerta a la Cerdanya en els últims anys.

Els responsables de l'Aucer han avançat que la salut i el benestar es mantindrà com una de les claus de la graella. Així, altres propostes que ja hi ha previstes són mindfulness –amb tres opcions diferents-; un curs de coaching per a equips de salut, amb el suport del Col·legi Oficial d'Infermeria de Girona; «Viure sense pensar, viure en plenitud», amb Antonio Jorge Larruy; «Riure per viure», sobre el foment de les emocions positives; «Filosofia i vida», inspirat en el viatge d'Ulisses; i «Mediació (gestió intel·ligent del conflicte)», amb Alfonso Casas i Sara Rodríguez.

En l'apartat de les propostes culturals, el campus de Puigcerdà comptarà de nou amb el locutor de Catalunya Música Joan Vives, que oferirà un curs de música clàssica que enguany estarà dedicat al naixement del Barroc. Aquesta proposta s'emmarca en l'Any Monteverdi pel 450 aniversari del seu naixement. D'altra banda, la sessió d'història serà sobre el rei Jaume I.

Igualment, la cita acadèmica programa novament un curs d'administració pública, amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. I l'oferta es complementa amb dos tallers, de cuina amb flors i de scrapbooking, i les jornades professionals del Col·legi de Metges de Barcelona i el de Farmacèutics de Girona.