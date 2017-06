La Seu destina 10.400 euros a un pla d'ajudes per a nous emprenedors

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha obert aquest dijous el termini per demanar ajudes per a professionals autònoms. Des del consistori han recordat que des de l'any passat aquestes subvencions també incorporen la possibilitat d'acollir-s'hi encara que es treballi per compte aliè. En aquest cas, però, només s'hi podrà accedir quan es treballi com a màxim a mitja jornada per compte d'altri. La tinent d'alcalde de Promoció, Mireia Font, ha considerat que «un element clau per al foment de l'emprenedoria a la ciutat és el suport a l'ocupació autònoma, just a l'inici de l'activitat... Quan una persona es dóna d'alta al règim d'autònoms és el moment en què s'acostuma a disposar de menys ingressos provinents de l'activitat econòmica, i el fet d'obtenir un ajut per pagar la quota contribueix a alleujar la pressió inicial». El consistori té previst destinar 10.400 euros a aquestes ajudes.