El Consell Comarcal cerdà activa les ajudes europees Feder per al patrimoni

Set municipis de la Cerdanya ja poden iniciar els projectes de rehabilitació d'edificis del patrimoni cultural local amb ajudes de la Unió Europea. El Consell Comarcal ha aprovat aquesta setmana l'últim tràmit d'acceptació de les subvencions i ha instat els set municipis que s'han adherit al programa a iniciar les actuacions. Es tracta d'una ajuda de prop d'un milió d'euros que ha de servir per renovar una part del Museu Cerdà de Puigcerdà, Cal Fanxico de Bolvir per acollir el nou ajuntament, la rectoria de Ger, Cal Travesseres de Bellver, el Casino d'Alp i espais municipals d'Isòvol i Fontanals. Amb aquestes actuacions, la Cerdanya bastirà una xarxa de promoció turística i cultural que en global suposa una inversió de dos milions d'euros. L'encarregat de bastir i coordinar aquesta xarxa serà el Patronat Comarcal de Turisme, que afegirà els nous equipaments visitables a d'altres que ja funcionen com ara la Farmàcia Esteve de Llívia, l'Espai Ceretània de Bolvir, el Parc dels Búnquers de Martinet o el Museu de l'Esclop de Meranges. La voluntat del patronat és anar incloent-hi els disset municipis de la comarca per tal de crear una ruta cultural que doni una visió molt exacta de la història de la vall a través del patrimoni.

Amb l'acceptació definitiva per part del Consell, els ajuntaments ja poden reactivar els seus plans, segons ha explicat el president de l'òrgan comarcal i alcalde d'Alp, Ramon Moliner: «aquest últim tràmit permetrà que es puguin posar en marxa, en algun cas en la fase de redacció del projecte i en algun altre en el de la licitació... el cas és que en funció del calendari de cada ajuntament, els projectes ja es podran executar». En aquest sentit, no és que el Consell Comarcal ja tingui els diners per pagar les obres sinó que té la validació legal per tal que el Feder pagui les actuacions a mesura que es vagin certificant.