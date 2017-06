ERC de la Seu aconsegueix que es retirin tots els símbols i imatges franquistes

El grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de la Seu ha fet prosperar una moció gràcies a la qual el consistori farà enretirar tots els símbols franquistes de la ciutat. La moció també proposa l'impuls de l'estudi i la divulgació de la guerra civil a la comarca per donar compliment a la llei de la Memòria Històrica. Des d'ERC han argumentat que «aquesta va ser la moció més controvertida pel punt de la retirada del monument del cementiri; després de transaccionar el redactat amb tots els grups i d'acceptar la valoració de si el monument encara representa un homenatge o vestigi de l'època franquista per la Comissió per la Dignitat, la proposta definitiva va rebre el suport i va ser aprovada».