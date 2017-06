Les noies del grup de la Seu Noves Veus ofereixen un concert coral

La Sala Immaculada de la Seu d'Urgell va ser l'escenari dissabte del concert de cant coral del grup local Noves Veus, el qual és format per noies estudiants de l'Escola Municipal de Música. El concert es va celebrar a les vuit del vespre amb entrada lliure. Les joves cantaires van oferir un recital de temes populars des dels anys seixanta fins a l'actualitat d'estils musicals diversos, com el pop, el rock, el gospel i la cançó catalana. El grup Noves Veus ha tingut per a la sessió la direcció d'Amàlia Sanz i l'acompanyament al piano de Lourdes Querencia.