Puigcerdà destina 194.000 euros a un espai sobre la Cerdanya al Museu

Puigcerdà tindrà en els pròxims mesos un nou espai turístic i cultural sobre la Cerdanya. L'Ajuntament ha anunciat l'inici d'un projecte per tematitzar la primera planta del Museu Cerdà per crear-hi un nou espai d'interpretació de la vall que complementi la que ja hi ha oberta sobre la casa i la família cerdana a la planta baixa.

El nou projecte de museïtzació de la primera planta es tramitarà en paral·lel a la finalització de la museïtzació de la planta baixa, que es troba immers en el procés de creació de l'espai dedicat a la història de Puigcerdà. L'equip de govern treballa perquè les noves sales projectades ara sobre la Cerdanya acabin de completar el recorregut temàtic sobre la història i la realitat social del territori. L'Ajuntament tirarà ara endavant aquesta nova actuació després de rebre una ajuda dels Fons Europeus pel Desenvolupament (Feder) de 80.000 euros, als quals afegirà una aportació pròpia de 114.000 euros, segons ha avançat l'alcalde de la vila, Albert Piñeira. Amb aquest projecte, el consistori pretén dotar el Museu Cerdà d'una col·lecció permanent que es converteixi en un dels referents en les visites del turisme a la capital cerdana. L'equipament és situat en un punt estratègic en un dels extrems del centre urbà de vianants on també hi ha un dels pàrquings dissuasius. Aquesta col·lecció permanent, formada pels espais temàtics de la casa i la família cerdana, la història de Puigcerdà i la Cerdanya, i en un futur la de la vida en l'antic convent que era el mateix edifici del museu a la primera planta del soterrani, compaginarà el cartell cultural amb les exposicions temporals. Aquestes mostres que ara es fan a la primera planta es desplaçaran a la sala del cor, que sovint s'utilitza com a espai de reunions. La museïtzació de les sales del Museu Cerdà tancarà una etapa de dècades en les quals les inversions sobre aquest equipament han estat insuficients per part de les administracions per crear-hi una oferta permanent. Durant molts mandats aquest va ser un repte no aconseguit per l'Ajuntament puigcerdanès.