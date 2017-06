El PSC de la Seu acusa el govern de no complir les mocions que aprova en el ple

El grup de Compromís X la Seu, a l'oposició del Govern del PDeCAT, ha denunciat que, segons els seus càlculs, el consistori no compleix la meitat de les mocions que s'aproven en el ple. El grup polític franquícia del PSC ha argumentat que durant el mandat passat i l'actual moltes mocions de les que són competència exclusivament municipal han quedat al calaix. L'oposició admet que en moltes mocions en què queden afectades altres administracions l'equip de govern municipal ha fet alguna gestió i que, en canvi, en les que són de competència pròpia en moltes ocasions no s'ha fet res. Com a exemple, el PSC ha explicat que de la moció aprovada per a la creació d'una comissió de seguiment de la candidatura de la catedral com a Patrimoni Mundial de la Unesco, amb prou feina se n'ha fet una reunió en dos anys. Igualment, sobre la millora del centre històric tan sols s'han fet «mínimes actuacions». El grup ha lamentat que «pel que fa a la recuperació de les subvencions als clubs i entitats esportives i l'emissió dels plens per Internet, encara estem en espera de veure els resultats. L'aparcament per a motocicletes, la renegociació de la zona blava i la promoció d'estudis superiors es troben en la mateixa situació».