Els escolars de la Seu enregistren un lipdub en favor dels refugiats

Els nens de cinquè i sisè de primària de les escoles de la Seu d´Urgell han preparat i enregistrat un lipdub en defensa dels drets de les persones refugiades i l´han difós a través d´Internet per ajudar a la presa de consciència sobre la necessitat que Europa ajudi aquests desplaçats.

La iniciativa ha partit del Consell Municipal d´Infants de la capital alturgellenca i ha possibilitat que tots els escolars treballessin a l´aula l´actual problemàtica dels fluxos migratoris motivats per les guerres i els sistemes polítics opressius. Així, hi han pres part els alumnes de cinquè i sisè de primària de les escoles Pau Claris, Albert Vives i La Valira, i del col·legi La Salle, els quals han rebut l´ajuda dels seus mestres.

Segons ha remarcat l´Ajuntament, òrgan coordinador del Consell Municipal d´Ifants, durant el curs que ara es tanca, l´òrgan de participació política dels alumnes ha treballat la defensa dels drets dels infants d´arreu del món, i de manera especial dels nens refugiats. En aquest sentit, fonts del consistori també han recordat que el curs passat els membres del CMI ja van enregistrar un vídeo en suport als refugiats i que en l´actual curs s´han proposat fer participar tots els companys de la ciutat per protagonitzar el lipdub. La cançó que l´acompanya és Un món per a les persones, gravada per diversos artistes per l´entitat Casa nostra, casa vostra.

A part de la feina de coordinació per fer la gravació, l´activitat ha comportat la realització de treballs i debats a classe sobre els drets dels nens que viuen en camps amb molt pocs recursos. L´acció dóna suport a la campanya nacional per poder acollir refugiats.