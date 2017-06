La Seu analitza la dificultat dels pares en les etapes de criança dels seus fills

La biblioteca Sant Agustí de la Seu d'Urgell acull avui un debat sobre el procés de criança i educació dels infants. L'acte es farà al voltant del llibre Ho estem fent bé?, del psicòleg Mquel Alet, que serà el conductor del col·loqui.

Segons han explicat responsables de la biblioteca, Ho estem fent bé?, d'Edicions Salòria, «és un llibre per a pares, mares i cuidadors, però també una reflexió sincera sobre com estem afrontant la criança i l'educació dels infants i joves actualment socialment».

En aquest sentit, el llibre i el col·loqui abordaran les principals inquietuds que afecten els pares a l'hora d'afrontar les etapes del seus fills: «a través dels diferents escrits que configuren el llibre no es pretén donar receptes màgiques i universals, es pretén fomentar que cada lector pensi, busqui i trobi allò que millor li vagi. No tenir dubtes o creure que ho fem tot bé no és realista, no activa la creativitat i no fa que es busquin les solucions adients».