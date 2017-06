La Vedruna de Puigcerdà acull un miler d'esportistes en la Futsal Copa Cerdanya

L'Associació Esportiva Escolar Vedruna Puigcerdà ho té tot a punt per rebre aquest cap de setmana un miler de persones, més els acompanyants, en la setena edició del torneig internacional de futbol sala Futsal Copa Cerdanya, que omplirà camps i establiments turístics d'Alp, Bellver, Bolvir, Llívia, Ger i Puigcerdà. Al torneig hi prenenn part 83 equips de 28 clubs, amb un de Portugal, amb categorires masculines i femenines des de base i benjamí fins a juvenil. L'organització ha dissenyat un calendari amb 185 partits perquè els equips passin per tots els camps amb un servei de transport perquè jugadors i famílies coneguin la vall. El torneig es fa de divendres a diumenge.