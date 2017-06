Científics de la Unesco busquen testimonis de fa 400 milions d'anys

Una delegació de científics de la Unesco analitzarà a la Cerdanya aspectes geològics del Pirineu en el marc d'una investigació sobre l'evolució de la vida a la Terra des de fa 400 milions d'anys. El grup, de 27 científics provinents de dotze països, forma part de diverses subcomissions de la Unesco i participa en el IV Congrés Internacional de Conodonts, un tipus de fòssil animal. Els científics analitzaran aquest divendres roques exposades al Pirineu al terme municipal de Montellà i Martinet que han estat seleccionades pels mateixos estudiosos per la seva singularitat i riquesa en el registre del passat.

El Congrés Internacional de Conodots se celebra per primera vegada a l'estat espanyol. Si bé es fa entre els dies 26 i 30 de juny a València, l'organització ha inclòs en el programa una excursió prèvia al Pirineu aquesta setmana. Així, en aquest periple pel Pirineu, els científics han inclòs una visita de recerca a les valls de la Noguera Pallaresa i del Segre. Segons han explicat els organitzadors, en la visita hi seran presents investigadors de la Societat Paleontològica i de dues subcomissions científiques internacionals de la Unesco: la d'Estratigrafia del Devònic i la d'Estratigrafia del Silúric. Els membres d'aquests grups d'experts analitzaran les roques que sobresurten del terreny als entorns de Martinet, població que, segons han remarcat els mateixos experts, «constitueix una referència mundial del sistema devòric per les seves característiques geològiques». L'excursió científica a Martinet ha estat organitzada pels investigadors de la Universitat de València José Ignacio Valenzuela i Jau-Chyn Liao, els quals han remarcat que els materials fòssils presents a Martinet són interessants en la recerca de solucions dels problemes geològics globals. En aquest sentit, la visita «enaltirà el valor científic d'aquestes roques i posicionarà Montellà i Martinet com uns dels municipis a escala global reconeguts per la Unesco pel seu suport mostrat en la promoció dels valors geològics». Igualment, des de l'organització de la visita científica han remarcat la bona col·laboració que han obtingut de les autoritats municipals i han emfatitzat que l'excursió a Montellà i Martinet «representa una oportunitat única per contribuir a millorar la visibilitat i el coneixement internacional d'aquesta regió preciosa, potenciar i dinamitzar l'oferta cultural i acostar la investigació d'alta qualitat a la ciutadania».

L'Ajuntament obsequiarà els científics amb una visita cultural al Parc dels Búnquers, situat també a la conca del Segre que volen investigar.