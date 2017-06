La primera gran tempesta d'estiu a Puigcerdà fa caure un mur al Museu Cerdà

El mur del Museu Cerdà caigut per la tempesta de dimarts a la tarda

El mur del Museu Cerdà caigut per la tempesta de dimarts a la tarda emili giménez

La intensa pluja que va caure dimarts a la tarda i al vespre al Pirineu central va causar una esllavissada als patis del Museu Cerdà i la caiguda del mur perimetral que el separa de l'aparcament. L'Ajuntament va reforçar les mesures de seguretat a l'entorn del pati del museu a fi que els usuaris dels aparcaments vertical i obert no passin per la zona afectada.

La tempesta, que va deixar 43 litres per metre quadrat en tan sols una tarda, també va fer entrar aigua a les instal·lacions de la llar d'infants municipal, que va anul·lar les classes a la tarda per precaució i va demanar als pares que recollissin els infants. La intensa pluja va deixar en una tarda tanta aigua com tot el mes de maig a la capital cerdana, segons les dades que recull el meteoròleg local Jordi Queralt.

La tempesta també va provocar inundacions en altres zones del Pirineu com ara el Pas de la Casa, a Andorra. La localització de la tempesta va ser molt puntual, de tal manera que en altres municipis de la Cerdanya més occidental no va passar d'una pluja habitual. L'episodi va estar acompanyat en diverses zones de la vall d'aparell elèctric i calamarsa i va comportar una baixada de la termperatura a pràcticament la meitat, ja que la Cerdanya va passar dels 30 graus que registrava al migdia als 16 que van quedar una vegada passat l'aiguat. Les autoritats locals mantenien ahir a la tarda la vigilància per possibles nous episodis de tempestes.