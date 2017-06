La Cerdanya incinerarà els residus al forn d'Andorra

Andorra ha aconseguit el seu objectiu i ha tancat amb l'Agència Catalana de Residus un acord pel qual la Cerdanya traslladarà al forn incinerador andorrà 10.000 tones de residus per tal de ser incinerats, un sistema de gestió que no té l'aval unànime de la comunitat científica pels tòxics que es llencen a l'atmosfera. Aquest acord, però, era una necesstitat per al principat, que es va construir fa una dècada un forn sobredimensionat respecte a la seva població.

Els residus que generen els disset municipis de la Cerdanya seran traslladats des de l'abocador comarcal de Bellver, que gestiona el Consell, fins al forn d'Andorra la Vella. El president del Consell Comarcal de la Cerdanya, Ramon Moliner, ha destacat que «això és el punt final per solucionar el nostre problema amb els residus i la falta de residus de la planta d'Andorra per a un correcte funcionament». A partir d'aquest estiu dos camions al dia amb una càrrega d'unes vint tones sortiran de la Cerdanya cap a la Comella.

El cost del trasllat serà de 57 euros per tona, és a dir 1.140 euros per camió sense comptar el transport. Per la seva banda, el ministre portaveu andorrà, Jordi Cinca, ha remarcat que «aquest acord segueix deixant un fort desequilibri entre el que importa Andorra i el que exporta a Catalunya, portem 70.000 tones cap a Catalunya». La Cerdanya buscava una alternativa a l'abocador de Bellver, que ja arriba al final de la seva vida útil. Entre les altres opcions que tenia hi havia el trasllat dels residus als abocadors de Berga o l'Alt Urgell.