La Seu tanca el programa que acompanya els alumnes amb més necessitats

La Seu ha celebrat un acte de reconeixement als prop de trenta voluntaris que han participat aquest curs en el projecte d'Acompanyament Educatiu. Els participants han estat obsequiats amb un diploma acreditatiu. El programa permet als nens i nenes de la ciutat que necessiten una ajuda en els seus estudis rebre el suport desinteressat d'altres alumnes més grans que ells, o d'adults que tenen la voluntat d'aportar la seva experiència en l'àmbit de la docència. De l'acompanyament educatiu de primària se n'han beneficiat una setantena de nens i nenes de les escoles Pau Claris, Albert Vives, la Valira i La Salle, que han tingut el suport de 24 voluntaris. Pel que fa al de secundària, que s'ha iniciat aquest curs, hi han participat nou alumnes, els quals han estat acompanyats per 3 voluntaris. En el projecte hi col·laboren Càritas i la Seu Solidària, el Consorci d'Atenció a les Persones, l'Oficina Jove, el Consell Comarcal, l'Ajuntament i la Generalitat.